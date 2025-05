Biden prevzel odgovornost za Trumpovo zmago, nad porazom Kamale Harris ni bil presenečen Svet 24 Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je v včerajšnjem pogovoru na televiziji ABC prevzel odgovornost za zmago Donalda Trumpa na lanskoletnih predsedniških volitvah in to zmago pripisal uspešnemu izkoriščanju seksizma in rasizma s strani Trumpove kampanje.

Sorodno