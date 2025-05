Mladoletnik na območju PU Maribor ukradel avtomobil in bežal pred policisti Lokalec.si Zgodaj zjutraj so bili policisti obveščeni o tem, da je bil na Ptuju odtujen osebni avtomobil. Vozilo so policisti izsledili v okolici Hajdine. “Voznika so policisti skušali večkrat ustaviti, vendar se na znake policistov ni odzval. Ustavil pa je v okolici Podlehnika,” so zapisali. Ugotovljeno je bilo, da je vozil mladoletnik, zoper katerega bo podan obdolžilni predlog zaradi različnih kršitev ces ...

