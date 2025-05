Soudani podaljšal pogodbo z Mariborom 24ur.com Izkušeni alžirski nogometaš El Arabi Hilal Soudani ostaja član Maribora še vsaj eno sezono. Iz NK Maribor so v četrtek sporočili, da so podaljšali sodelovanje s 37-letnim Alžircem do poletja 2026.

