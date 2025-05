Javno posvetovanje o novem seznamu proizvodov, za katere bi se lahko uvedli protiukrepi EU proti ZDA Vlada RS Evropska komisija je začela javno posvetovanje o novem seznamu proizvodov, za katere bi se lahko uvedli protiukrepi EU proti ZDA, če pogajanja med EU in Združenimi državami Amerike (ZDA) ne bi prinesla obojestransko koristnega rezultata in odprave ameriških carinskih dajatev na uvoz iz EU. Posvetovanje bo odprto do 10. junija 2025.

