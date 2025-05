Klemen Slakonja: Počutim se kot oče večini tekmovalcev Slovenske novice Klemen nas bo letos s pesmijo How Much Time Do We Have Left predstavljal na izboru za Pesem Evrovizije, nastopil bo tretji po vrsti v prvem polfinalnem večeru. Z njim smo se pogovarjali na dan druge vaje ...

Sorodno