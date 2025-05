Slovenski škofje z veseljem pozdravljajo novega papeža Radio Ognjišče Slovenski škofje so v izjavi za javnost izrazili veselje ob izvolitvi papeža Leona XIV. ter spomnili na njegove prve besede, ki so prinašale sporočilo miru, edinosti, sočutja in skrbi za trpeče. Poudarili so tudi njegovo pastoralno izkušnjo, odprtost do medkulturnega delovanja in zvestobo papežu Frančišku. Izjavo je na tiskovni konferenci predstavil predsednik Slovenske škofovske...

