Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v 2025 Vlada RS Ministrstvo je v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani objavilo javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2025. Sredstva v višini 300.000 evrov so namenjena sofinanciranju stroškov dela in materialnih stroškov v zamejskih gospodarskih strukturah za osebe, ki izvajajo aktivnosti spodbujanja razvoja gospodarstva.

