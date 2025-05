Na štajerski in dolenjski avtocesti v prihodnjih dneh več nočnih zapor Svet 24 Zaradi rednih pregledov ventilatorjev v predorih bo v noči na nedeljo in ponedeljek zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico. Prvo noč bo zapora v smeri Ljubljane, drugo pa v smeri Maribora. Naslednji teden pa bo zaradi del v predorih predvidoma vsako noč v smeri Novega mesta zaprta dolenjska avtocesta med Ljubljano in Šmarjem - Sap.

