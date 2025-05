Alpske smučarke v Kranjski Gori že 3. in 4. januarja Dnevnik Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) je na spletni strani objavila začasen koledar sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, v katerem sta tudi dve tekmi v Sloveniji. Alpske smučarke bodo v Kranjski Gori tekmovale 3. in 4. januarja,

