Dodaten čas za vloge za sončne elektrarne na javnih stavbah in parkiriščih Lokalec.si Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je z objavo v današnjem uradnem listu rok za predložitev vlog za sofinanciranje sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih s 26. maja podaljšalo na 20. junij. Ostala določila razpisa ostajajo nespremenjena. Prek razpisa je na voljo 12 milijonov evrov za postavitev novih sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih v lasti občin ali države. ...

Sorodno



Omenjeni Evropska unija

fotovoltaika Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Vladimir Prebilič

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Robert Golob