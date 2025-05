Iz ujetništva na svobodo: 'Medved Felix je doma' 24ur.com Medveda Felixa, ki je več kot tri desetletja preživel za ogrado ob eni od restavracij v Kočevju, so uspešno prepeljali v medvedje zatočišče na severu Avstrije. "Medved Felix je doma in naša srca so polna," so sporočili iz mednarodne organizacije za zaščito živali Four paws, kjer so si več let prizadevali za njegovo premestitev.

