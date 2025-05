Umrl režiser serije Hiša iz kart James Foley 24ur.com V 72. letu starosti je umrl ameriški režiser James Foley, ki je med drugim režiral dramo Glengarry Glen Ross ter nadaljevanji filma Petdeset odtenkov sive - Petdeset odtenkov teme in Petdeset odtenkov svobode. Kot je za New York Times povedal Taylor Lomax iz agencije ID, je Foley umrl zaradi možganskega tumorja.

