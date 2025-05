V ponovitvi lanskega finala Čehi boljši od Švicarjev 24ur.com V Herningu in Stockholmu se je začelo svetovno prvenstvo elitne skupine, na katerem letos nastopa tudi Slovenija. Že ena od dveh uvodnih tekem je v skupini B postregla s ponovitvijo lanskega finala med Češko in Švico, tudi tokrat so bili boljši Čehi s 5:4.

Sorodno









Omenjeni Švica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Vladimir Prebilič

Primož Roglič

Asta Vrečko