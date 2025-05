Radio Maribor praznuje 80 let ustvarjanja programa in oddajanja RTV Slovenija Vrhunec praznovanja bo v nedeljo, 11. maja, ko Radio Maribor na široko odpira svoja vrata. Dobrodošli ste v prostorih Regionalnega RTV-centra, kjer bodo glasbeni gostje nastopali v živo iz radijskih studiev 1 in 22. Vabljeni!

