Na »državni« račun na Jadran tudi za manj kot 50 evrov na dan Svet 24 Predvsem javnim uslužbencem in zaposlenim v posameznih državnih podjetjih so namreč skozi celotno leto, predvsem pa med poletno sezono, na voljo tudi turistične namestitve, s katerimi razpolaga država, cene za posamezno nočitev pa so lahko tudi smešno nizke.