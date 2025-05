Španija: po zaledenelih prizorih še vedno možnost sneženja in hudih neviht 24ur.com Španijo so manj kot šest mesecev po katastrofalnih poplavah, v katerih je umrlo več kot 230 ljudi, prizadela nenavadna neurja, ki so povzročila ogromno toče in poplavne vode, ki je preplavila mesta v Valencii. Britanske dopustnike so oblasti posvarile pred potovanjem na območje, potem ko je to priljubljeno regijo v vzhodni Španiji prizadela ogromna toča. Nevarnosti namreč ni konec, za vikend je z...

Sorodno

































Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Robert Sabolič

Zoran Janković