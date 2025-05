Modri dirkači zmagali na teku trojk, na pohodu več tisoč ljudi Sportal Ekipa Modri dirkači v sestavi Luka Ljubič, Andrej Mikelj in Janez Mulej so s časom ure, 11 minut in 54 sekund zmagali na 20 kilometrov na teku trojk v okviru 67. pohoda Pot ob žici, ki poteka ob osemdeseti obletnici osvoboditve Ljubljane. Sobota je že tretji dan rekreativnega dogodka v prestolnici, ko se je na pohod odpravilo več tisoč ljudi, že v četrtek in petek jih je bilo okoli 21.000.

