Italija zaostruje dostop do državljanstev. Kaj to pomeni za njihovo manjšino v Sloveniji? RTV Slovenija Italija je marca sprejela strožji zakon o podeljevanju državljanstev, ki vpliva tudi na italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem. V Italijanski uniji si želijo določene popravke zakona in so na zunanjega ministra Antonia Tajanija naslovili pismo.

