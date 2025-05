Med skoraj 800 novimi člani Evropske filmske akademije tudi osem imen iz Slovenije RTV Slovenija Režiser in snemalec Gregor Božič, producenti Vlado Bulajić, Marina Gumzi in Lija Pogačnik, igralca Katarina Čas in Andrei Lenart, scenaristka Iza Strehar ter direktor fotografije Fabris Šulin so med novimi člani Evropske filmske akademije (EFA).

