Sončno s pomladnimi temperaturami Primorski dnevnik Ob prijetnem sončnem vremenu so se najvišje dnevne temperature danes v FJK zadrževale okrog 23 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo na Goriškem in ponekod v Furlanski nižini. Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme. Čez dan bo še rahlo topleje. Nekaj nestanovitnosti bo v popoldanskih urah v alpskem in predalpskem svetu, kjer bo nastajala kopasta oblačnost in bodo možne posamezne krajevne plohe ali nev ...

