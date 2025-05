Klemen Slakonja: Hvaležen sem, da bo Mojca z mano delila zgodbo o upanju SiOL.net V torek bo Slovenija zadrževala dih. Na Evroviziji bo v polfinalu nastopil Klemen Slakonja s pesmijo How Much Time Do We Have Left, ob njem pa bo stala tudi njegova partnerka Mojca Fatur, ki je pravzaprav navdih za pesem. Kot je Slakonja dejal še pred odhodom v Švico, se mu zdi zelo pomembno, da bosta skupaj predstavila svojo zgodbo. Zgodbo o ozdravitvi. Ganjen je, da bo oseba, ki je šla čez vse, na odru skupaj z njim.

