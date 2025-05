Risi proti Kanadi trpeli, nad Slovake pa z dvignjenimi glavami #video Sportal "Res so imeli veliko priložnosti, trpeli smo v obrambi," je po uvodni tekmi svetovnega prvenstva v hokeju na Švedskem priznal slovenski branilec Blaž Gregorc. Risi so se za uvod pomerili z veliko Kanado, ki je bila pričakovano močnejša in je zmagala s 4:0. A slovenske hokejiste je odlično reševal tudi naturalizirani vratar Lukaš Horak, ki je nabral 40 obramb, slovenska četa pa se tudi po visokem z...

