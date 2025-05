Lazio v zadnjih sekundah do točke proti Juventusu 24ur.com Nogometaši Juventusa so v Rimu z Laziem odigrali 1:1. Vse je kazalo že na zmago stare dame, v 96. minuti pa je domača zasedba izenačila in s tem ostaja v igri za uvrstitev v Ligo prvakov. Juve in Lazio sta sedaj izenačena po točkah, Torinčani zasedajo četrto, Rimljani pa peto mesto prvenstvene lestvice.

