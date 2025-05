Terme Olimia prvič v sezoni boljša od Kansai Heliosa, in to v četrtfinalu RTV Slovenija Košarkarji ekipe Terme Olimia Podčetrtek so v četrtfinalu državnega prvenstva v košarki presenetili Kansai Helios in ga premagali na domžalskem parketu s 84:81.

