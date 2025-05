Lepi četrtletni dobički, a slabši obeti; Evropa toži še nad močnim evrom RTV Slovenija Po dveh tednih visoke rasti so delniški indeksi v New Yorku rahlo nazadovali, vsi pa zdaj upajo na trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko. Vse bolj vroč je trg kriptovalut, vrednost etra se je v dobrem mesecu dni povzpela za skoraj 70 odstotkov.

Sorodno