Premočeni od piva: Harry Kane dvignil prvi pokal, Thomas Müller 34., zadnjega Sportal Kapetan angleške nogometne reprezentance Harry Kane je do svojega 31. leta čakal na prvo lovoriko. Eden od razlogov, da je po več kot desetletju predlani zapustil matični Tottenham, je bil prav ta, da vendarle dvigne kos srebrnine. Z münchenskim Bayernom mu je to uspelo v drugi sezoni. "Vredno je bilo čakati," je dejal po velikem slavju, ko je bil do kože moker od polivanja s pivom. "Mrzlo je, a g...

