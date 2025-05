Eden z avtom v hišo, dva končala v bolnišnici. Na uvodni dirki zmaga Turka 24ur.com Nova reli sezona se je komaj začela, a adrenalin se je dvignil že na uvodni dirki v Vipavski dolini. Odstope in nesreče, ki so zaznamovali prvo polovico prvega letošnjega relija, je popoldan nadomestil napet boj za mesta na stopničkah. Najuspešnejša sta bila naposled Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta zasedla prvo mesto, za petami sta jima Marko Grossi in Tara Berlot, za desetinko sekunde pa se je ...

