V slogu NBA: Vegas do odločilnega gola 0,4 sekunde pred koncem 24ur.com Onstran Atlantika so ponoči odigrali dve tekmi konferenčnih polfinalov severnoameriške hokejske lige NHL. Ljubitelji hokeja so lahko videli kar 11 golov. Ekipa Carolina Hurricanes je premagala Washington Capitals s 4:0, Vegas Golden Knights pa je s 4:3 dosegel zmago proti Edmonton Oilers.

