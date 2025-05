Stavnice napovedujejo zmago Švedski, strokovnjaki si želijo manj pompa in boljšo glasbo RTV Slovenija Evrovizija se letos vrača domov in to v slogu, ki mu ne manjka niti kaosa niti kiča. Tekmovanje, ki že tradicionalno združuje glasbene bizarne presežke in politične napetosti, tudi letos buri duhove. Komu zmago napovedujejo stavnice in komu strokovnjaki?