Avstrija znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko RTV Slovenija Avstrija bo nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko v ponedeljek podaljšala za pol leta, je danes sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Ob tem so dodali, da gre za nujne ukrepe za odvračanje tihotapcev ljudi.

