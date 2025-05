Najprej so mu zagrozili, nato odvzeli skuter SiOL.net Trije mladoletni osumljenci so v soboto zvečer v Kosezah v Ljubljani pristopili do lastnika skuterja in mu zagrozili z uporabo sile. Vzeli so mu skuter znamke Baotian in se z njim odpeljali neznano kam.

