Nogometaši Seville so zaradi navijačev noč preživeli na stadionu Dnevnik Navijači Seville so porazu v španski ligi proti Celti iz Viga z 2:3 napadli igralce svojega kluba. Zaradi vandalizma najbolj skrajne skupine ultrasov so bili igralci Seville prisiljeni preživeti noč v prostorih klubskega športnega kompleksa.

Sorodno Omenjeni recesija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Luka Dončić

Edo Terglav

Igor Zorčič

Ken Ograjenšek