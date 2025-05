V Omanu nov krog jedrskih pogovorov med Iranom in ZDA SiOL.net Predstavniki Irana in ZDA so se v omanski prestolnici Maskat danes sestali na novih pogovorih o iranskem jedrskem programu. Iranska stran je četrti krog pogajanj opisala kot "težek, a koristen", po ameriških navedbah pa so bili pogovori spodbudni. Že kmalu naj bi potekal nov krog pogajanj, so sporočili.

