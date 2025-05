Mads Pedersen se je bal tudi Primoža Rogliča: Ves čas je bil zraven, ni nenevaren Sportal Danski kolesarki as Mads Pedersen (Lidl – Trek) je danes na 108. Dirki po Italiji prišel še do druge zmage, po petkovem slavju v Tirani, je danes dobil še sprint v Valoni in od Primoža Rogliča (Red Bull – BORA – hansgrohe) spet prevzel rožnato majico vodilnega na dirki. Zasavca pa se je bal tudi v zaključku današnje etape. "Vsekakor ni nenevaren, paziti smo morali tudi nanj," je povedal 29-letni sprinter.

