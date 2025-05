Tajda Lovšin in Živa Javornik v Cervii do brona Sportal Slovenski odbojkarici na mivki Tajda Lovšin in Živa Javornik sta se na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour v italijanski Cervii veselili bronastega odličja. Slovenski predstavnici sta bili na odločilni tekmi z 2:1 boljši od Madžark Stefanie Kun in Lille Villam.

