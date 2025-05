Napoli do točke, Inter do treh - mrtvi tek za scudetto se nadaljuje RTV Slovenija Napoli je v 36. krogu Serie A remiziral z Genoo (2:2), Inter pa je premagal Torino z 2:0. Ekipi loči točka, boj za prvaka pa še ni odločen. Do konca sta še dva kroga.

