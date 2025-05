Čustveni Zarco: Mama je prvič po 17 letih prišla na dirkališče 24ur.com Za francoskim dirkačem Johannom Zarcojem je sanjska nedelja, ki je nikoli ne bo pozabil. Prišel je namreč do druge zmage v razredu motoGP, in to pred domačimi navijači v Le Mansu. 34-letnik je izkoristil kaotične razmere, ki jih je povzročilo spremenljivo normandijsko vreme, in spodrsljaje nekaterih favoritov, ter se za vedno vpisal v zgodovino, saj je po 71 letih Franciji znova prinesel zmago na...

Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Asta Vrečko

Robert Golob

Anže Logar

Uroš Zorman