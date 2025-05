Za zaprtimi vrati v Švici: trgovinski sporazum med ZDA in Kitajsko? 24ur.com Kitajska in Združene države Amerike sta se prvič po uvedbi carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Švici pogovarjali o trgovinskem sodelovanju. Spomnimo, po 145-odstotnih ameriških carinah Kitajski, se je Peking odzval s 125-odstotnimi carinami Washingtonu. V Beli hiši so pogovore označili za trgovinski sporazum.