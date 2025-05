Vaši domovi so ogroženi. Kaj lahko storite? Svet 24 Čeprav velja za varen pristan, je naš dom vsak dan izpostavljen številnim tveganjem. Na nekatere, kot so požari, neurja, poplave, toča in potresi, ne moremo vplivati. Lahko pa poskrbimo, da ne ostanemo brez strehe nad glavo.