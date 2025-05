Fizičen obračun, drzen vlom in 66 nujnih klicev: Policisti PU Maribor so bili včeraj zasuti z nujnimi primeri Maribor24.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 179 klicev, med temi 66 interventnih.

Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Asta Vrečko

Robert Golob

Anže Logar

Andrej Ribič