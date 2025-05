V javnosti zaokrožil posnetek, navijači Barcelone besni kot še nikoli #video Sportal Nogometaši Barcelone so v nedeljo v 35. krogu španske la lige po pravi drami s 4:3 ugnali Real Madrid in jih tako le še pol koraka loči tudi od teoretično osvojenega naslova španskega prvaka. Poleg zgodovinskega dosežka Barcelone, ki je prvič v zgodovini dobila vse štiri el clasice v sezoni, pa so po dramatičnem obračunu močno odzvanjale tudi sodniške odločitve, na čelu z zvočnim posnetkom, ki je zaokrožil po srečanju.

Omenjeni Real Madrid C.F.

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Asta Vrečko

Matjaž Han

Robert Golob

Gregor Macedoni