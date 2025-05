Delavska stranka Kurdistana (PKK) je danes naznanila, da se bo razpustila in po več kot 40 letih končala oboroženi upor proti Turčiji. Do napovedi prihaja nekaj več kot dva meseca po tem, ko je k razpustitvi konec februarja pozval njen vodja in ustanovitelj Abdulah Öcalan. Ankara mu je konec minulega leta na pobudo turških nacionalistov nepričakovano ponudila mirovno gesto, če se bo javno odpoveda ...