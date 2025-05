Amber Heard znova postala mama, razveselila se je rojstva dvojčkov SiOL.net Igralka Amber Heard se je mednarodni materinski dan, ki ga praznujejo v ZDA in še v nekaterih drugih državah, razveselila rojstva dvojčkov, hčerke in sina, ki jima je nadela ime Agnes in Ocean. Zvezdnica je sicer mama trem otrokom, poleg novorojenčkov ima še štiriletno hčerko Oonagh.

Sorodno

Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Asta Vrečko

Robert Golob

Matjaž Han

Gregor Macedoni