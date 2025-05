Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga vsako leto obeležujemo 12. maja, so zaposleni v zdravstveni negi UKC Maribor za javnost pripravili vrsto aktivnosti in predstavitev, s katerimi želijo poudariti pomen poklica medicinske sestre ter osveščati o zdravju in preventivi. Na dogodku, ki poteka v nakupovalnem središču Europark Maribor, obiskovalcem vse do 21. ure nudijo številne koristne vseb ...