Ta horoskopska znamenja se najtežje zaljubijo Lokalec.si Horoskopska znamenja, ki se po astroloških prepričanjih najtežje zaljubijo ali potrebujejo dlje časa, da odprejo svoje srce, so običajno tista, ki so bolj racionalna, previdna ali čustveno zadržana. Kozorog (22. 12. – 19. 1.) Kozorogi so znani po svoji resnosti, samodisciplini in previdnosti. Zaljubljanje jim pogosto pomeni izgubo kontrole, česar se bojijo. Ljubezen jemljejo kot nekaj resnega, za ...

