Avtoserviserji prijavili Zavarovalnico Triglav zaradi sumov zlorabe prevladojočega položaja na trgu RTV Slovenija Avtoserviserji, v Slovenskem društvu avtostroke (SDA), so Javni agenciji RS za varstvo konkurence (AVK) prijavili Zavarovalnico Triglav zaradi sumov zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Trdijo, da so urne postavke nevzdržne in ne pokrijejo dela.

Sorodno