Varšava: Rusija je lani načrtno požgala največje nakupovalno središče Nova24TV Obsežen požar, ki je pred enim letom popolnoma uničil največje nakupovalno središče v Varšavi, so namerno zanetili ljudje, ki so delovali v imenu Rusije, je sporočil poljski predsednik vlade Tusk. “Vse vas bomo dobili!” je poljski premier Donald Tusk sporočil storilcem, ki so še vedno na prostosti. Obsežen požar, ki je pred enim letom popolnoma uničil največji nakupovalni center v poljski pres ...

