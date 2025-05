Posvet o odpravi zaostankov in izboljšavah pri upravnih postopkih na področju voda Vlada RS Danes, 12. aprila 2025, je v Ljubljani potekal posvet glede izdajanja mnenj in soglasij ter ostalih upravnih postopkov, ki jih izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV). Dogodek je predstavil ukrepe DRSV za odpravo zaostankov in večjo učinkovitost odločanja ter omogočil izmenjavo strokovnih pogledov med predstavniki DRSV, Ministrstva za naravne vire in prostor ter območnih sektorjev.

