Kaj ti je deklica v Avstraliji: 'Cilj je navdihniti občinstva zunaj Evrope' 24ur.com Na filmskem festivalu v Sydneyju se bo od 4. do 15. junija predstavilo šest izbranih evropskih filmov, ki jih podpisujejo režiserke. Predstavila se bo tudi scenaristka in režiserka Urška Djukić s svojim celovečernim prvencem Kaj ti je deklica. Filme družijo zgodbe, v katerih mladi protagonisti raziskujejo svojo identiteto in prostor v svetu.

Sorodno Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Asta Vrečko

Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Han

Matej Tonin