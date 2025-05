V ljubljanskih garažah in stanovanjih skladiščili velike količine droge in orožja Svet 24 Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je zoper šefa hudodelske družbe in njena člana vložil obtožnico zaradi prodaje večje količine droge in orožja. V zadevo je domnevno vpleten tudi Dino Muzaferović – Cezar, iz mafijskega umora v Ljubljani dobro znan tudi v Sloveniji.

